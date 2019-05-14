СБУ разоблачила группировку фальшивомонетчиков
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины, привлеченные к операции объединенных сил, разоблачили группировку, которая специализировалась на изготовлении фальшивых купюр. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.
Оперативники спецслужбы установили, что трое безработных жителей Краматорска и Бердянска наладили массовое производство фальшивых долларов и украинских гривен. За поддельные средства злоумышленники приобрели автомобили и пытались купить недвижимость в Запорожской и Донецкой областях. Подделки они также реализовывали "клиентам".
Правоохранители задокументировали факт продажи злоумышленниками 39 фальшивых купюр номиналом сто долларов. По заказу фальшивомонетчики могли изготовить любую партию подделок, используя материалы, максимально подобные к настоящим.
Во время санкционированных обысков по месту жительства злоумышленников правоохранители обнаружили и изъяли поддельные средства, оборудование для печати фальшивых купюр и денежное клише для изготовления подделки.
В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия. Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.
Напомним, в Запорожье будут судить фальшивомонетчиков.