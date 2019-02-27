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На Запоріжжі судитимуть фальшивомонетників

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. У Запорізькій області завершили досудове розслідування щодо злочинного угруповання фальшивомонетників. Про це повідомив відділ комунікації обласного управління поліції, передає УНН.

Раніше працівники Управління захисту економіки спільно зі слідчими та спецпризначенцями ГУНП в Запорізькій області під процесуальним керівництвом прокуратури, викрили діяльність злочинної групи, яка займалася виготовленням та збутом фальшивих купюр.

"Поліцейські встановили, що організатор злочинної групи – раніше судимий мешканець Запоріжжя 1968 року народження особисто займався виготовленням фальшивих банкнот, а двоє членів злочинної групи – місцеві мешканці 1975 років народження, здійснювали збут фальшивих купюр", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, фальшиві гроші продавали іншим особам за ціною, утричі меншою за номінал, поповненням карткового банківського рахунку через термінали фінансових установ, придбання товару у торговельних закладах та ринках Запоріжжя, отримуючи решту справжніми банкнотами.

"Усього задокументовано 16 епізодів підробки та збуту купюр. Загальна сума підроблених та вилучених купюр, яка завдяки роботі працівникам поліції не надійшла в обіг Національної банківської системи України, перевищила 900 тисяч гривень", - зазначили у поліції.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 199 КК України, тобто виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів.

Усім членам злочинного угрупування обрали запобіжний захід - тримання під вартою. Матеріали кримінального провадження разом з обвинувальним актом направили в суд.

Нагадаємо, в Одесі організували цех з виготовлення фальшивих грошей.

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