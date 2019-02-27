На Запорожье будут судить фальшивомонетчиков
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. В Запорожской области завершили досудебное расследование в отношении преступной группировки фальшивомонетчиков. Об этом сообщил отдел коммуникации областного управления полиции, передает УНН.
Ранее сотрудники Управления защиты экономики совместно со следователями и спецназовцами ГУНП в Запорожской области под процессуальным руководством прокуратуры, разоблачили деятельность преступной группы, которая занималась изготовлением и сбытом фальшивых купюр.
"Полицейские установили, что организатор преступной группы - ранее судимый житель Запорожья 1968 года лично занимался изготовлением фальшивых банкнот, а двое членов преступной группы - местные жители 1975 рождения, осуществляли сбыт фальшивых купюр", - говорится в сообщении.
По данным следствия, фальшивые деньги продавали другим лицам по цене, втрое меньшей, чем номинал, пополнением карточного банковского счета через терминалы финансовых учреждений, приобретение товара в торговых точках и рынках Запорожья, получая остальные настоящими банкнотами.
"Всего задокументировано 16 эпизодов подделки и сбыта купюр. Общая сумма поддельных и изъятых купюр, которая благодаря работе работникам полиции не поступила в обращение Национальной банковской системы Украины, превысила 900 тысяч гривен", - отметили в полиции.
По данному факту было открыто уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 199 УК Украины, то есть изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов.
Всем членам преступной группировки избрана мера пресечения - содержание под стражей. Материалы уголовного производства вместе с обвинительным актом направили в суд.
Напомним, в Одессе организовали цех по изготовлению фальшивых денег.