Двое украинцев шли на "самоизоляцию" в зону ЧАЭС - пограничники
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Двух граждан Украины, которые незаконно проникли в зону отчуждения, обнаружили вчера вечером пограничники Житомирского отряда совместно с сотрудниками Национальной полиции. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины, передает УНН.
Сообщается, что жители Киева и Авдеевки в нарушение установленных режимных правил, вне контрольных постов, пешком, пробрались на запрещенную территорию с целью экстремального туризма и отдыха.
На сталкеров составлены административные протоколы за нарушение ст. 46-1 КоАП "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению".
Нарушение влечет за собой наложение штрафа на граждан от двадцати до тридцати необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией орудий совершения. Решение по делу примет суд.
Как сообщал УНН, на границе с Молдовой пограничники обнаружили трубопровод, который использовали для незаконного перемещения спирта с так называемой "ПМР".