Двоє українців йшли на "самоізоляцію" до зони ЧАЕС - прикордонники
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Двох громадян України, які незаконно проникли в зону відчуження, виявили учора надвечір прикордонники Житомирського загону спільно із співробітниками Національної поліції. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України, передає УНН.
Повідомляється, що жителі Києва та Авдіївки в порушення встановлених режимних правил, поза контрольними постами, пішки, пробрались на заборонену територію з метою екстремального туризму та відпочинку.
На сталкерів складено адміністративні протоколи за порушення ст. 46-1 КУпАП “Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення”.
Порушення тягне за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією знарядь вчинення. Рішення у справі ухвалить суд.
Як повідомляв УНН, на кордоні з Молдовою прикордонники виявили трубопровід, який використовували для незаконного переміщення спирту з так званої "ПМР".