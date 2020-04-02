Двоє українців йшли на "самоізоляцію" до зони ЧАЕС - прикордонники

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Київ • УНН

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. Двох громадян України, які незаконно проникли в зону відчуження, виявили учора надвечір прикордонники Житомирського загону спільно із співробітниками Національної поліції. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України, передає УНН.

Повідомляється, що жителі Києва та Авдіївки в порушення встановлених режимних правил, поза контрольними постами, пішки, пробрались на заборонену територію з метою екстремального туризму та відпочинку.

На сталкерів складено адміністративні протоколи за порушення ст. 46-1 КУпАП “Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення”.

Порушення тягне за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією знарядь вчинення. Рішення у справі ухвалить суд.

Як повідомляв УНН, на кордоні з Молдовою прикордонники виявили трубопровід, який використовували для незаконного переміщення спирту з так званої "ПМР".

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