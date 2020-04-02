На кордоні з Молдовою виявили трубопровід, що "ганяв" спирт із Придністров'я
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. На кордоні з Молдовою прикордонники виявили трубопровід, який використовували для незаконного переміщення спирту з так званої "ПМР" до України. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, передає УНН.
Так, напередодні в Роздільнянському районі Одеської області прикордонники, реалізуючи оперативну інформацію, спільно з водолазною групою виявили трубопровід.
П’ятсот метрів поліетиленової труби було прокладено від лінії державного кордону під водою та землею на напрямку "Первомайськ – Кучурган" в сторону приватної домівки на території України.
За даними прикордонників, попередньо, зазначену магістраль протиправні елементи використовували для незаконного переміщення спирту з так званого Придністров’я до України.
Повідомляється, що трубопровід було демонтовано. За даним фактом повідомлено компетентні правоохоронні органи. Заходи по встановленню кола осіб, причетних до протиправної діяльності, тривають.
Як повідомлялося в УНН, поблизу Маріуполя морські прикордонники виявили 9 місць незаконного рибного промислу.