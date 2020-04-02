На границе с Молдовой обнаружили трубопровод, "гонявший" спирт из Приднестровья
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. На границе с Молдовой пограничники обнаружили трубопровод, который использовали для незаконного перемещения спирта из так называемой "ПМР" в Украину. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.
Так, накануне в Раздельнянском районе Одесской области пограничники, реализуя оперативную информацию, совместно с водолазной группой обнаружили трубопровод.
Пятьсот метров полиэтиленовой трубы были проложены от линии государственной границы под водой и землей на направлении "Первомайск - Кучурган" в сторону частной дома на территории Украины.
По данным пограничников, предварительно, указанную магистраль противоправные элементы использовали для незаконного перемещения спирта из так называемого Приднестровья в Украину.
Сообщается, что трубопровод был демонтирован. По данному факту сообщено компетентные правоохранительные органы. Мероприятия по установлению круга лиц, причастных к противоправной деятельности, продолжаются.
Как сообщалось в УНН, вблизи Мариуполя морские пограничники обнаружили 9 мест незаконного рыбного промысла.