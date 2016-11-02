Два украинца улучшили позиции в международном шахматном рейтинге

Лучшими представителями Украины остаются Павел Эльянов (2757) и Анна Музычук (2561). Харьковский шахматист вернулся в топ-20 мира, сменив 22 позицию в октябре на 16 строчку в ноябре, а львовская шахматистка второй месяц подряд замыкает топ-3 мира у женщин.

Существенно улучшить место в топ-100 также смог Василий Иванчук (2733). 47-летний гроссмейстер добавил в рейтинге восемь строчек - с 31 на 23 место. Кроме него, рейд вверх сделали Анна Ушенина (2453) - с 29 на 27 позицию, Руслан Пономарев (2709) - с 37 на 36, Юрий Криворучко (2702) - с 42 на 38 и Антон Коробов (2689) - с 55 на 52.

Две украинские шахматистки удержались на своих позициях: Мария Музычук (2532) на 8-й строчке, тогда как Татьяна Василевич (2372) - на 92-й.

Стоит отметить, что четверо шахматистов потеряли места по сравнению с прошлым месяцем: Наталья Жукова (2448) сместилась с 23-й ступеньки на 32-ю, Инна Гапоненко (2415) - с 51-й на 55-ю, Александр Арещенко (2673) - с 69-й на 72-ю, Андрей Волокитин (2668) - с 64-й на 79-ю.

Добавим также, согласно обновленному рейтингу, Украина потеряла одного шахматиста в первой сотне - Захара Ефименко.