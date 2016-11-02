Двоє українців покращили позиції в міжнародному шаховому рейтингу
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Міжнародна федерація шахів (ФІДЕ) представила оновлений рейтинг-лист станом на початок місяця. Про це інформує УНН з посиланням на ФШУ.
Кращими представниками України залишаються Павло Ельянов (2757) та Анна Музичук (2561). Харківський шахіст повернувся до топ-20 світу, змінивши 22 позицію у жовтні на 16 рядок в листопаді, а львівська шахістка другий місяць поспіль замикає топ-3 світу у жінок.
Суттєво покращити місце в топ-100 також зміг Василь Іванчук (2733). 47-річний гросмейстер додав у рейтингу вісім рядків — з 31 на 23 місце. Окрім нього, рейд угору зробили Анна Ушеніна (2453) — з 29 на 27 позицію, Руслан Пономарьов (2709) — з 37 на 36, Юрій Криворучко (2702) — з 42 на 38 та Антон Коробов (2689) — з 55 на 52.
Дві українські шахістки втрималися на своїх позиціях: Марія Музичук (2532) на восьмому рядку, тоді як Тетяна Василевич (2372) — на 92-му.
Варто відзначити, що четверо шахістів втратили місця порівняно з минулим місяцем: Наталя Жукова (2448) змістилася з 23-ї сходинки на 32-у, Інна Гапоненко (2415) — з 51-ї на 55-у, Олександр Арещенко (2673) — з 69-ї на 72-у, Андрій Волокітін (2668) — з 64-ї на 79-у.
Додамо також, згідно з оновленим рейтингом, Україна втратила одного шахіста в першій сотні — Захара Єфименка.