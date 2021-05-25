Двое украинцев победили на старте квалификации "Ролан Гаррос"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Представители Украины продолжили путь в квалификационной сетке Открытого чемпионата Франции по теннису, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.
Детали
Сергей Стаховский выиграл матч первого круга квалификации "Ролан Гарроса". Несмотря на дождь, из-за которого противостояние останавливалось во втором сете, киевлянин дожал португальца Жуау Домингеша - 7:5, 6:4.
Катарина Завацкая также прошла первый круг в квалификации "Ролан Гарроса". Она одержала уверенную победу над испанкой Кристиной Буксой - 6:2, 6:1.
Что было раньше
Теннисист Марченко также победил в первом круге.