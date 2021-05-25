Двоє українців перемогли на старті кваліфікації "Ролан Гаррос"

Деталі

Сергій Стаховський виграв матч першого кола кваліфікації "Ролан Гарроса". Попри дощ, через який протистояння зупинялося у другому сеті, киянин дотиснув португальця Жуау Домінгеша - 7:5, 6:4.

Катарина Завацька також пройшла перше коло в кваліфікації "Ролан Гарроса". Вона здобула впевнену перемогу над іспанкою Крістіною Буксою – 6:2, 6:1.

Що було раніше

Тенісист Марченко також переміг у першому колі.