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Теніс: перший українець переміг на старті “Ролан Гаррос”

Київ • УНН

 • 15209 перегляди

КИЇВ. 25 травня. УНН. Перший номер чоловічого тенісу України — Ілля Марченко, вийшов переможцем із зустрічі першого кола кваліфікації на “Ролан Гаррос”, передає УНН з посиланням на сайт турніру.

Теніс: перший українець переміг на старті “Ролан Гаррос”

Що відомо

У матчі першого кола донеччанин в драматичному поєдинку за 3 години 3 хвилини здолав канадського тенісиста Брайдена Шнура (224 у рейтингу АТР) — 6:7 (5), 7:5, 6:4.

Деталі

Марченко оформив два ейси при 4-х подвійних помилках і зумів реалізувати 6 із 22 брейкпойнтів, припустившись 34-х невимушених помилок за матч.

Уродженець Донецьку перервав свою серію з шести поразок поспіль в цьому сезоні і вперше з травня 2019 роки виграв поєдинок на ґрунті.

Примітно, що у жіночій сітці відбору наша Катерина Бондаренко поступилася грузинці Маріам Болквадзе — 4:6, 3:6.

Доповнення

У другому колі кваліфікації суперником Марченка стане Андрій Кузнєцов (АТР 449). Росіянин виграв дві очні зустрічі в сезонах-2011 і 2013.

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