Теннис: первый украинец победил на старте "Ролан Гаррос"

Что известно

В матче первого круга Донецка в драматическом поединке за 3:00 3 минуты одолел канадского теннисиста Брайдена Шнура (224 в рейтинге АТР) - 6: 7 (5), 7: 5, 6: 4.

Детали

Марченко оформил два эйса при 4-х двойных ошибках и сумел реализовать 6 из 22 брейкпойнтив, допустив 34-х невынужденных ошибок за матч.

Уроженец Донецке прервал свою серию из шести поражений подряд в этом сезоне и впервые с мая 2019 годы выиграл поединок на грунте.

Примечательно, что в женской сетке отбора наша Екатерина Бондаренко уступила грузинке Мариам Болквадзе - 4: 6, 3: 6.

Дополнение

Во втором круге квалификации соперником Марченко станет Андрей Кузнецов (АТР 449). Россиянин выиграл две очные встречи в сезонах 2011 и 2013.