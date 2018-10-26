Двое украинских теннисисток попали в четвертьфинал турнира в Канаде
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Большой турнир по теннису категории ITF с призовым фондом в 60 тыс. долл. в Сагенеи (Канада) продолжился поединками второго круга основной сетки, сообщает УНН.
Уроженка Николаева Екатерина Козлова не имела проблем во встрече против молодой хозяйки соревнований Александры Ваграмовой - 6:2, 6:0.
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Зато 15-летняя харьковчанка Дарья Лопатецкая использовала два часа и 18 минут чтобы победить француженку Мамон Арканьоли - 6:0, 5:7, 6:2.
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Добавим, что в четвертьфиналах Козлова встретится с канадкой Кэтрин Себов, а Лопатецкая поспорит с Жессикой Понше из Франции.