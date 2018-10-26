Двоє українських тенісисток потрапили до чвертьфіналу турніру в Канаді
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Великий турнір з тенісу категорії ITF з призовим фондом в 60 тис. дол. в Сагенеї (Канада) продовжився поєдинками другого кола основної сітки, повідомляє УНН.
Уродженка Миколаєва Катерина Козлова не мала проблем у зустрічі проти молодії господарки змагань Александри Ваграмової – 6:2, 6:0.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Стаховський зазнав поразки на старті основної сітки турніру в Антверпені
Натомість 15-річна харків'янка Дар'я Лопатецька використала 2 години та 18 хвилин аби перемогти француженку Мамон Арканьолі – 6:0, 5:7, 6:2.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Світоліна не змогла вийти в півфінал турніру в Гонконзі
Додамо, що у чвертьфіналах Козлова зустрінеться з канадійкою Кетрін Себов, а Лопатецька посперечається із Жессікою Понше з Франції.