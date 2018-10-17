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Стаховський зазнав поразки на старті основної сітки турніру в Антверпені

Київ • УНН

 • 8252 перегляди

КИЇВ. 17 жовтня. УНН. На престижному тенісному турнірі АТР-250 в Антверпені (Бельгія) киянин Сергій Стаховський не зумів подолати стартовий бар'єр, передає кореспондент УНН.

У першому колі українцю протистояв 5-й сіяний француз Жіль Сімон. У першому сеті гра не склалася для першого номера чоловічого тенісу України – 0:6. Другій партії тенісисти йшли рівно, і тільки при рахунку 4:5 Сімон зумів здійснити брейк – 6:4.

Відзначимо, що Стаховський вдало провів кваліфікаційний турнір, обіграв там двох опонентів, і завдяки цьому отримав перепустку в основну сітку.

Додамо, що призовий фонд змагань становить порядку 612 тис. євро.

Українські Національні Новини

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