Стаховський зазнав поразки на старті основної сітки турніру в Антверпені
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. На престижному тенісному турнірі АТР-250 в Антверпені (Бельгія) киянин Сергій Стаховський не зумів подолати стартовий бар'єр, передає кореспондент УНН.
У першому колі українцю протистояв 5-й сіяний француз Жіль Сімон. У першому сеті гра не склалася для першого номера чоловічого тенісу України – 0:6. Другій партії тенісисти йшли рівно, і тільки при рахунку 4:5 Сімон зумів здійснити брейк – 6:4.
Відзначимо, що Стаховський вдало провів кваліфікаційний турнір, обіграв там двох опонентів, і завдяки цьому отримав перепустку в основну сітку.
Додамо, що призовий фонд змагань становить порядку 612 тис. євро.