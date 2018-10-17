Стаховский потерпел поражение на старте основной сетки турнира в Антверпене

В первом круге украинцу противостоял 5-й сеяный француз Жиль Симон. В первом сете игра не сложилась для первого номера мужского тенниса Украины - 0:6. Второй партии теннисисты шли ровно, и только при счете 4:5 Симон сумел осуществить брейк - 6:4.



Отметим, что Стаховский удачно провел квалификационный турнир, обыграл там двух оппонентов, и благодаря этому получил пропуск в основную сетку.



Добавим, что призовой фонд соревнований составляет порядка 612 тыс. евро.