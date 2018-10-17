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Стаховский потерпел поражение на старте основной сетки турнира в Антверпене

Стаховский потерпел поражение на старте основной сетки турнира в Антверпене

Киев  •  УНН

 • 8252 просмотра

КИЕВ. 17 октября. УНН. На престижном теннисном турнире АТР-250 в Антверпене (Бельгия) киевлянин Сергей Стаховский не сумел преодолеть стартовый барьер, передает корреспондент УНН.

В первом круге украинцу противостоял 5-й сеяный француз Жиль Симон. В первом сете игра не сложилась для первого номера мужского тенниса Украины - 0:6. Второй партии теннисисты шли ровно, и только при счете 4:5 Симон сумел осуществить брейк - 6:4.

Отметим, что Стаховский удачно провел квалификационный турнир, обыграл там двух оппонентов, и благодаря этому получил пропуск в основную сетку.

Добавим, что призовой фонд соревнований составляет порядка 612 тыс. евро.

Украинские Национальные Новости

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