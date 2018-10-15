Стаховський став фіналістом кваліфікації змагань АТР в Антверпені
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Український тенісист Сергій Стаховський вийшов у фінал кваліфікації на турнірі ATP-250 “European Open” в Антверпені (Бельгія), повідомляє УНН.
П’ятий сіяний Стаховський врятував два сетболи в першій партії на тайбрейку проти француза Кенні де Схеппера: з рахунку 4:6 киянин програв тільки один розіграш (9:7).
У другій партії українець лідирував 5:1, суперник один брейк відіграв, а Стаховський подав на перемогу з другої спроби.
Додамо, у фіналі кваліфікації Стаховський буде боротися з канадцем Феліксом Оже-Альяссімом (ATP 128). Українець святкував перемогу в їх єдиному очному матчі в кваліфікації US Open рік тому.