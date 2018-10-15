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Стаховський став фіналістом кваліфікації змагань АТР в Антверпені

Стаховський став фіналістом кваліфікації змагань АТР в Антверпені

Київ • УНН

 • 8743 перегляди

КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Український тенісист Сергій Стаховський вийшов у фінал кваліфікації на турнірі ATP-250 “European Open” в Антверпені (Бельгія), повідомляє УНН.

П’ятий сіяний Стаховський врятував два сетболи в першій партії на тайбрейку проти француза Кенні де Схеппера: з рахунку 4:6 киянин програв тільки один розіграш (9:7).

У другій партії українець лідирував 5:1, суперник один брейк відіграв, а Стаховський подав на перемогу з другої спроби.

Додамо, у фіналі кваліфікації Стаховський буде боротися з канадцем Феліксом Оже-Альяссімом (ATP 128). Українець святкував перемогу в їх єдиному очному матчі в кваліфікації US Open рік тому.

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