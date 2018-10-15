Стаховский стал финалистом квалификации соревнований АТР в Антверпене
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. Украинский теннисист Сергей Стаховский вышел в финал квалификации на турнире ATP-250 “European Open” в Антверпене (Бельгия), сообщает УНН.
Пятый сеяный Стаховский спас два сетбола в первой партии на тайбрейке против француза Кенни де Схеппера: со счета 4:6 киевлянин проиграл только один розыгрыш (9:7).
Во второй партии украинец лидировал 5:1, соперник один брейк отыграл, а Стаховский подал на победу со второй попытки.
Добавим, в финале квалификации Стаховский будет бороться с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (ATP 128). Украинец праздновал победу в их едином очном матче в квалификации US Open год назад.