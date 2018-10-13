Світоліна не змогла вийти в півфінал турніру в Гонконзі

Зустріч була перервана вчора на подачі китайської тенісистки при рахунку 2:6, 2:5 через зливи. У сьогоднішньому дограванні Світоліна зуміла зробити брейк і виграти гейм на своїй подачі, але в десятому геймі Ван Цян оформила перемогу в поєдинку – 2:6, 4:6.

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"Учора Ван Цян грала в дійсно відмінний теніс, я багато помилялася, та не показувала свою гру. Я намагалася повернутися в матч, виконувати свої удари, але, на жаль, з мого боку це насправді був поганий виступ. Я була дуже засмучена, що не змогла показати навіть 20 відсотків тієї гри, яку вмію", - розповіла українка на післяматчевій прес-конференції.

Зауважимо, що Світоліна зберігає можливість зіграти на Підсумковому турнірі WTA, займаючи шосте місце в чемпіонській гонці. Остаточно вісімка учасниць турніру в Сінгапурі буде сформована за підсумками турнірів які пройдуть наступного тижня в Москві і Люксембурзі.