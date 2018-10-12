Тенісистка Ястремська вперше в кар'єрі стала півфіналісткою турніру WTA
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. На турнірі WTA International у Гонконзі відбувся перший поєдинок чвертьфіналу одиночного розряду, передає кореспондент УНН.
У протистоянні 18-річної Даяни Ястремської із 317-ю ракеткою світу словачкою Крістіною Кучовою, саме нижча за рейтингом тенісистка зробила два брейки на старті першого сету та повела 4:0. Така ситуація не вибила з колії наша землячку, яка відповіла своїм ривком, і вирвала позитивний результат партії на тай-брейку – 7:6 (6). Наступний сет вже проходив під контролем Ястремської – 6:2.
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Таким чином, одеситка виступить у своєму першому одиночному півфіналі в турнірах WTA.
Примітно, що 18-річна тенісистка перевершила Кучову за ейсами – 9:0, однак мала одразу шість подвійних помилок проти одної в словачки.
Зазначимо, що в півфіналі українка змагатиметься із 40-ю ракеткою світу Чжен Шуай з Китаю.