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Теннисистка Ястремская впервые в карьере стала полуфиналисткой турнира WTA

Теннисистка Ястремская впервые в карьере стала полуфиналисткой турнира WTA

Киев  •  УНН

 • 12114 просмотра

КИЕВ. 12 октября. УНН. На турнире WTA International в Гонконге состоялся первый поединок четвертьфинала одиночного разряда, передает корреспондент УНН.

В противостоянии 18-летней Дайаны Ястремской с 317-й ракеткой мира словачкой Кристиной Кучовой, именно теннисистка, которая ниже по рейтингу, сделала два брейка на старте первого сета и повела 4:0. Такая ситуация не выбила из колеи нашу землячку, которая ответила своим рывком, и вырвала положительный результат партии на тай-брейке - 7:6 (6). Следующий сет уже проходил под контролем Ястремской - 6:2.

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Таким образом, одесситка выступит в своем первом одиночном полуфинале в турнирах WTA.

Примечательно, что 18-летняя теннисистка превзошла Кучову по эйсами - 9:0, однако имела сразу шесть двойных ошибок против одной у словачки.

Отметим, что в полуфинале украинка сразится с 40-й ракеткой мира Чжэн Шуай из Китая.

Украинские Национальные Новости

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