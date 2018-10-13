Свитолина не смогла выйти в полуфинал турнира в Гонконге

Встреча была прервана вчера на подаче китайской теннисистки при счете 2:6, 2:5 за ливней. В сегодняшнем доигрывании Свитолина смогла сделать брейк и выиграть гейм на своей подаче, но в десятом гейме Ван Цян оформила победу в поединке - 2:6, 4:6.

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"Вчера Ван Цян играла в действительно отличный теннис, я много ошибалась, но не показывала свою игру. Я пыталась вернуться в матч, выполнять свои удары, но, к сожалению, с моей стороны это действительно было плохое выступление. Я была очень расстроена, что не смогла показать даже 20 процентов той игры, которую умею", - рассказала украинка на послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что Свитолина сохраняет возможность сыграть на Итоговом турнире WTA, занимая шестое место в чемпионской гонке. Окончательно восьмерка участниц турнира в Сингапуре будет сформирована по итогам турниров которые пройдут на следующей неделе в Москве и Люксембурге.