Двое украинок попали в топ-20 индивидуальной гонки этапа Кубка мира по биатлону
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Программу шестого этапа Кубка мира по биатлону, который стартовал в Антхольце (Италия), открыла индивидуальная гонка с участием женщин, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию биатлона Украины.
Качественную стрельбу и лучший результат в команде Украины продемонстрировала Елена Пидгрушная. Сначала участие капитана в этой гонке не планировалось. Но в результате болезни Ирины Варвинец тренерам пришлось вносить коррективы в предыдущие планы. И эта замена стала для команды удачной - опытная биатлонистка заработала три минуты штрафа и закончила гонку 17-й (2+0+1+0) + 3:04,5 минуты отставания.
Всего три позиции Е.Пидгрушной проиграла Юлия Джима, которая замкнула двадцатку сильнейших. Ю.Джима снова блеснула высокой скоростью (11-й ход среди участников гонки), но оставила не закрыты пять мишеней + 3:29,5 мин. Еще одна наша соотечественница финишировала в зачетной зоне и принесла очки в Кубок наций - Юлия Журавок осуществила четыре промаха и показала 34-й результат. У Анастасии Меркушино (58 место), Вали Семеренко (76) и Яны Бондарь (91) - по 8-10 штрафных минут и далеки от кубковых очков позиции.
Победа в гонке досталась немке Лауре Дальмайер (1 + 1 + 0 + 0), "серебро" у француженки Анаис Бесконд (0 + 1 + 0 + 0), а бронзовая медаль и первый подиум в карьере за итальянкой Алексия Рунггальдье (0 + 1 + 0 + 0).
Отметим, что в Кубке наций команда Германии немного увеличила преимущество над француженками, а сборная Украины уверенно сохраняет четвертую позицию.
Напомним, что завтра в Антхольце испытания высотной индивидуальной гонки пройдут мужчины.
Как сообщал УНН, сборная Украины объявила состав на чемпионат Европы по биатлону.