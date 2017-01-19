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Двоє українок потрапили до топ-20 індивідуальної гонки етапу Кубка світу з біатлону

Двоє українок потрапили до топ-20 індивідуальної гонки етапу Кубка світу з біатлону

Київ • УНН

 • 11342 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Програму шостого етапу Кубка світу з біатлону, що стартував в Антхольці (Італія), відкрила індивідуальна гонка за участі жінок, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію біатлону України.

Найякіснішу стрільбу і кращий результат в команді України продемонструвала Олена Підгрушна. Спочатку участь капітана в цій гонці не планувалася. Але внаслідок хвороби Ірини Варвинець тренерам довелося вносити корективи в попередні плани. І ця заміна стала для команди вдалою – досвідчена біатлоністка заробила три хвилини штрафу і закінчила гонку 17-ю (2+0+1+0) +3:04,5 хвилини відставання.

Всього три позиції О.Підгрушній програла Юлія Джима, яка замкнула двадцятку найсильніших. Ю.Джима знову блиснула високою швидкістю (11-й хід серед учасниць гонки), але залишила не закритими п'ять мішеней + 3:29,5 хв. Ще одна наша співвітчизниця фінішувала в заліковій зоні і принесла очки в Кубок націй - Юлія Журавок здійснила чотири промахи і показала 34-й результат. У Анастасії Меркушиної (58 місце), Валі Семеренко (76) та Яни Бондар (91) - по 8-10 штрафних хвилин і далекі від кубкових очок позиції.

Перемога в перегонах дісталася німкені Лаурі Дальмайєр (1+1+0+0), "срібло" у француженки Анаїс Бесконд (0+1+0+0), а бронзова медаль та перший подіум у кар'єрі за італійкою Алексією Рунггальдьє (0+1+0+0).

Відзначимо, що у Кубку націй команда Німеччини трохи збільшила перевагу над француженками, а збірна України впевнено зберігає четверту позицію.

Нагадаємо, що завтра в Антхольці випробування висотної індивідуальної гонки пройдуть чоловіки.

Як повідомляв УНН, збірна України оголосила склад на чемпіонат Європи з біатлону.

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