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Двое полицейских погибли после атаки неизвестных на границе Колумбии и Венесуэлы

Двое полицейских погибли после атаки неизвестных на границе Колумбии и Венесуэлы

Киев  •  УНН

 • 6820 просмотра

КИЕВ. 19 февраля. УНН. Неизвестные совершили нападение на сотрудников колумбийской полиции и таможенной службы на северо-востоке Колумбии. В результате атаки два человека погибли, сообщила в понедельник газета El Tiempo, передает УНН.

По данным издания, инцидент произошел в понедельник утром в городе Араука (столица одноименного департамента). Вооруженные люди открыли огонь по полицейским, которые дежурили на мосту Хосе Антонио Паес, который соединяет Колумбию и Венесуэлу.

В результате стрельбы один сотрудник правоохранительных органов погиб на месте, второй был доставлен в больницу, где скончался от полученных ран. Ранения также получил один из сотрудников таможенной службы.

Власти региона начала расследование. Отмечается, что в департаменте активно действуют представители различных преступных организаций, а также члены леворадикальной повстанческой группировки “Армия национального освобождения”.

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Как сообщал УНН, в середине января, на севере Сирии в результате теракта, совершенного вероятно исламистами-смертником, погибли по меньшей мере четыре американских солдата антиджихадистский коалиции, еще трое американцев — ранены.

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