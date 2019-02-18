Двое полицейских погибли после атаки неизвестных на границе Колумбии и Венесуэлы
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Неизвестные совершили нападение на сотрудников колумбийской полиции и таможенной службы на северо-востоке Колумбии. В результате атаки два человека погибли, сообщила в понедельник газета El Tiempo, передает УНН.
По данным издания, инцидент произошел в понедельник утром в городе Араука (столица одноименного департамента). Вооруженные люди открыли огонь по полицейским, которые дежурили на мосту Хосе Антонио Паес, который соединяет Колумбию и Венесуэлу.
В результате стрельбы один сотрудник правоохранительных органов погиб на месте, второй был доставлен в больницу, где скончался от полученных ран. Ранения также получил один из сотрудников таможенной службы.
Власти региона начала расследование. Отмечается, что в департаменте активно действуют представители различных преступных организаций, а также члены леворадикальной повстанческой группировки “Армия национального освобождения”.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В результате самоподрыва смертника в Каире погибли три человека
Как сообщал УНН, в середине января, на севере Сирии в результате теракта, совершенного вероятно исламистами-смертником, погибли по меньшей мере четыре американских солдата антиджихадистский коалиции, еще трое американцев — ранены.