Двоє поліцейських загинули після атаки невідомих на кордоні Колумбії і Венесуели
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Невідомі здійснили напад на співробітників колумбійської поліції і митної служби на північному сході Колумбії. В результаті атаки дві людини загинули, повідомила в понеділок газета El Tiempo, передає УНН.
За даними видання, інцидент стався в понеділок вранці в місті Араука (столиця однойменного департаменту). Озброєні люди відкрили вогонь по поліцейським, які чергували на мосту Хосе Антоніо Паес, який з'єднує Колумбію і Венесуелу.
В результаті стрілянини один співробітник правоохоронних органів загинув на місці, другий був доставлений в лікарню, де помер від отриманих ран. Поранення також отримав один із співробітників митної служби.
Влада регіону почала розслідування. Відзначається, що в департаменті активно діють представники різних злочинних організацій, а також члени ліворадикального повстанського угруповання "Армія національного звільнення".
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Як повідомляв УНН, в середині січня, на півночі Сирії в результаті теракту, здійсненого імовірно ісламістом-смертником, загинуло щонайменше чотири американських солдати антиджихадистської коаліції, ще троє американців - поранені.