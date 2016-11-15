Два человека погибли в Хмельницкой области от переохлаждения
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. За сутки в Хмельницкой области два человека погибли от переохлаждения. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУ ГосЧС в Хмельницкой области.
Так, 14.11.2016 года в 20 часов 12 минут спасателям г. Деражня поступило сообщение, что в с. Коричинцы Деражнянского района обнаружили тело гражданина 1979 г.р. без признаков насильственной смерти с предварительным диагнозом общее переохлаждение.
В то же время, в 22 час. 11 мин. для работников ГСН Ярмолинецкого района поступило сообщение, что в с. Слободка Глушковецкая Ярмолинецкого района в частном домохозяйстве обнаружен труп гражданина 1950 г.р. При осмотре тела, внешних телесных повреждений не обнаружено. По предварительным данным, причиной смерти является переохлаждение.