Двоє осіб загинули на Хмельниччині від переохолодження
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. За добу на Хмельниччині двоє осіб загинули від переохолодження. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ ДСНС в Хмельницькій області.
Так, 14.11.2016 року о 20 годині 12 хвилин до рятувальників м. Деражня поступило повідомлення , що в с. Коричинці Деражнянського району виявлено тіло громадянина 1979 р.н. без ознак насильницької смерті з попереднім діагнозом загальне переохолодження.
Водночас, о 22 год. 11 хв. до працівників ДСН Ярмолинецького району поступило повідомлення, що в с. Слобідка Глушковецька Ярмолинецького району у приватному домогосподарстві виявлено труп громадянина 1950 р.н. При огляді тіла, зовнішніх тілесних пошкоджень не виявлено. За попередніми даними, причиною смерті є переохолодження.