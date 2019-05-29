Двое мигрантов вместо Франции случайно приехали в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Украинские пограничники обнаружили двух мигрантов, которые вместо Франции случайно приехали в грузовике в Украину. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.
Инцидент произошел сегодня в пункт пропуска "Дьяково" на границе с Румынией. Двое иностранцев прятались в прицепе грузовика, за рулем которой был гражданин Сербии.
"Мужчины азиатской внешности признались, что являются гражданами Бангладеш. При обнаружении украинскими пограничниками иностранцы были удивлены и растеряны, а уже потом рассказали, что с территории Сербии пытались попасть во Францию", - сообщили в ведомстве.
Сейчас идет выяснение всех обстоятельств правонарушения, а после привлечения к ответственности за попытку незаконного пересечения границы, иностранцы будут переданы румынским правоохранительным органам в соответствии с соглашением о реадмиссии.
Напомним, в Украине разоблачили канал переправки нелегалов из России в ЕС.