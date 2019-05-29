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Двоє мігрантів замість Франції випадково приїхали в Україну

Двоє мігрантів замість Франції випадково приїхали в Україну

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. Українські прикордонники виявили двох мігрантів, які замість Франції випадково приїхали у вантажівці в Україну. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.

Інцидент стався сьогодні у пункт пропуску "Дякове" на кордоні з Румунією. Двоє іноземців ховались у причепі вантажівки, за кермом якої був громадянин Сербії. 

"Чоловіки азіатської зовнішності зізналися, що є громадянами Бангладеш. Під час виявлення українськими прикордонниками іноземці були здивовані та розгублені, а вже згодом розповіли, що із території Сербії намагались потрапити у Францію", - повідомили у відомстві.

Наразі триває з’ясування усіх обставин правопорушення, а після притягнення до відповідальності, за спробу незаконного перетину кордону, іноземців буде передано румунським правоохоронцям згідно з угодою про реадмісію.

Нагадаємо, в Україні викрили канал переправки нелегалів із Росії до ЄС.

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