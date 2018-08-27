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Двое малолетних детей погибли в пожаре в Ровенской области

Киев • УНН

 • 9724 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Двое детей - 2011 и в 2012 годов рождения - погибли в пожаре в хозяйственной постройке в селе Оженин в Ровенской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

Двое малолетних детей погибли в пожаре в Ровенской области

Сообщение о пожаре в частном хозяйстве спасатели получили 26 августа в 19:23.

На месте спасатели установили, что пожар возник в одноэтажной, кирпичной хозяйственной постройке. На момент прибытия спасательных подразделений деревянные крыша и перекрытия здания от сильного пламени обвалились.

Во время тушения и разбора конструкций бойцы ГСЧС обнаружили на месте пожара тела двух малолетних детей - мальчика 2011 рождения и девочки 2012 рождения - двоюродных брата и сестры.

В 20:11 пожар удалось локализовать, а в 21:14 полностью ликвидировать. Огнем уничтожена крыша хозяйственной постройки размером 15 на 5 м, 30 кв. м перекрытия, вещи домашнего обихода, две тонны сена.

Предварительная причина пожара - детская шалость с огнем.

Напомним, крупный пожар произошел на складе во Львове.

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