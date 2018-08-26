Масштабну пожежу на складі ліквідовано у Львові
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Пожежні підрозділи ліквідували масштабну пожежу на одному із складів Львова. Про це повідомляє прес-служба ДСНС у Львівській області, передає УНН.
“26 серпня до „Служби порятунку 101“ надійшло повідомлення про пожежу в м. Львів по вул. Грабовського 11 в цегляному одноповерховому складському приміщенні. На місце події негайно направили підрозділи ДСНС, які підтвердили інформацію пожежу в складському приміщенні площею 2400 кв. м”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, через велику площу горіння та відсутність вододжерел було оголошено підвищений номер виклику. Складність пожежі полягала в тому, що по прибуттю всі двері були зачинені і рятувальникам довелось їх відчиняти своїми засобами.
Також впритул до стіни будівлі, що палала, були припарковані автомобілі, тому рятувальники відтягували їх подальше від вогню лебідкою рятувального автомобіля. Найближчі пожежні гідранти були розташовані на відстані 300 та 500 метрів.
Вогнеборцям вдалось локалізувати пожежу 02:19 та повністю ліквідувати о 03:54. Вогнем було знищено дах площею 1500 кв. м. Внаслідок злагоджених дій, рятувальники врятували 12 автомобілів та будівлю від повного знищення вогнем.
Нагадаємо, у Києві в гуртожитку одного із університетів сталась пожежа. Внаслідок займання пошкоджено особисті речі, віконна рама, закопчено стіни та стеля житлової кімнати.