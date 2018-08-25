У Києві горів студентський гуртожиток
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. У Києві в гуртожитку одного із університетів сталась пожежа. Внаслідок займання пошкоджено особисті речі, віконна рама, закопчено стіни та стеля житлової кімнати, передає УНН із посиланням на прес-службу ДСНС.
Як повідомили у прес-службі, сьогодні о 16:18 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Дегдярівській, що у Шевченківському районі столиці.
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"Як виявилось, займання сталося в одній з житлових кімнат на 7-му поверсі 9-поверхового гуртожитку одного зі столичних університетів. О 16:48 пожежу на площі 15 кв. м було локалізовано, а о 16:58-ліквідовано", - йдеться у повідомленні.
За даними ДСНС, на місце події виїжджало 9 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 45 осіб особового складу Київського гарнізону.
Внаслідок займання пошкоджено особисті речі, віконна рама, закопчено стіни та стеля житлової кімнати. Загиблих та травмованих немає. Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.