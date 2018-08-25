Горів ресторан: рятувальники розповіли подробиці пожежі на Хрещатику
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. У Києві на Хрещатику горів ресторан. Внаслідок займання пошкоджено електричну проводку, частково згоріло та розібрано 20 кв. м покрівлі прибудови, передає УНН із посиланням на прес-службу ДСНС.
Як повідомили у прес-службі, 25 серпня о 07:38 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Хрещатик, 12.
На місце події виїхали рятувальники з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Прибувши до місця виклику, о 07:44, вогнеборці встановили, що займання виникло на 1-му поверсі 7-поверхової адміністративної будівлі на кухні ресторану на площі 15 кв. м з частковим розповсюдженням вогню на покрівлю 1-поверхової прибудови.
“...рятувальники приступили до гасіння пожежі. Проте повноцінно гасити займання рятувальники не могли через те, що довгий час не вдавалось вимкнути електропостачання в будівлі і час від часу з електричної проводки, напруга якої 380 v, йшли іскри. З ризиком для життя, рятувальники не давали займанню розповсюдитись на більшу площу. Після того, як представники „ДТЕК Київські електромережі“, о 09:44, вимкнули живлення будівлі, вогнеборці розпочали повноцінне гасіння пожежі. О 09:56 пожежу було ліквідовано”, — йдеться у повідомленні.
За інформацією рятувальників, внаслідок займання пошкоджено електричну проводку, частково згоріло та розібрано 20 кв. м покрівлі прибудови.
На місці пожежі працювало 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та близько 15 осіб особового складу.
Травмованих та загиблих немає. Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.