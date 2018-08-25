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Горел ресторан: спасатели рассказали подробности пожара на Крещатике

Киев • УНН

 • 12783 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. В Киеве на Крещатике горел ресторан. В результате возгорания повреждена электропроводка, частично сгорело и разобрано 20 кв. м кровли пристройки, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Горел ресторан: спасатели рассказали подробности пожара на Крещатике

Как сообщили в пресс-службе, 25 августа в 7:38 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Крещатик, 12.

На место происшествия выехали спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений. Прибыв к месту вызова, в 07:44, пожарные установили, что возгорание возникло на 1-м этаже 7-этажного административного здания на кухне ресторана на площади 15 кв. м с частичным распространением огня на кровлю 1-этажного пристройки.

"... спасатели приступили к тушению пожара. Однако полноценно тушить возгорание спасатели не могли из-за того, что долгое время не удавалось отключить электроснабжение в здании и время от времени с электрической проводки, напряжение которой 380 v, шли искры. С риском для жизни, спасатели не давали возгоранию распространиться на большую площадь. После того, как представители "ДТЭК Киевские электросети", в 09:44, выключили питание здания, пожарные начали полноценное тушения пожара. В 9:56 пожар был ликвидирован", - говорится в сообщении.

По информации спасателей, в результате пожара повреждено электрическую проводку, частично сгорело и разобрано 20 кв. м кровли пристройки.

На месте пожара работало 3 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 15 человек личного состава.

Травмированных и погибших нет. Причина возникновения пожара устанавливается.

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