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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве горело студенческое общежитие

Киев • УНН

 • 15216 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. В Киеве в общежитии одного из университетов произошел пожар. В результате возгорания повреждены личные вещи, оконная рама, закопчены стены и потолок жилой комнаты, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

В Киеве горело студенческое общежитие

Как сообщили в пресс-службе, сегодня в 16:18 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Дегдяривской, что в Шевченковском районе столицы.

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"Как оказалось, возгорание произошло в одной из жилых комнат на 7-м этаже 9-этажного общежития одного из столичных университетов. В 16:48 пожар на площади 15 кв. м был локализован, а в 16: 58-ликвидирован", - говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, на место происшествия выезжало 9 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 45 человек личного состава Киевского гарнизона.

В результате возгорания повреждены личные вещи, оконная рама, закопчены стены и потолок жилой комнаты. Погибших и травмированных нет. Причина возникновения пожара выясняется.

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