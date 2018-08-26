Масштабный пожар на складе ликвидирован во Львове
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Пожарные ликвидировали масштабный пожар на одном из складов Львова. Об этом сообщает пресс-служба ГоСЧС во Львовской области, передает УНН.
"26 августа в "Службу спасения 101" поступило сообщение о пожаре в г. Львов по ул. Грабовского 11 в кирпичном одноэтажном складском помещении. На место происшествия немедленно направили подразделения ГоСЧС, которые подтвердили информацию пожар в складском помещении площадью 2400 кв. м", - говорится в сообщении.
Как отмечается, из-за большой площади горения и отсутствие водоисточников был объявлен повышенный номер вызова. Сложность пожара заключалась в том, что по прибытию все двери были закрыты и спасателям пришлось их открывать своими средствами.
Также вплотную к стене здания, горела, были припаркованы автомобили, поэтому спасатели оттягивали их подальше от огня лебедкой спасательного автомобиля. Ближайшие пожарные гидранты были расположены на расстоянии 300 и 500 метров.
Пожарным удалось локализовать пожар 2:19 и полностью ликвидировать в 03:54. Огнем было уничтожено крышу площадью 1500 кв. м. В результате слаженных действий, спасатели спасли 12 автомобилей и здание от полного уничтожения огнем.
Напомним, в Киеве в общежитии одного из университетов произошел пожар. В результате возгорания повреждены личные вещи, оконная рама, закопчены стены и потолок жилой комнаты.