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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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Масштабный пожар на складе ликвидирован во Львове

Киев • УНН

 • 10092 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Пожарные ликвидировали масштабный пожар на одном из складов Львова. Об этом сообщает пресс-служба ГоСЧС во Львовской области, передает УНН.

Масштабный пожар на складе ликвидирован во Львове

"26 августа в "Службу спасения 101" поступило сообщение о пожаре в г. Львов по ул. Грабовского 11 в кирпичном одноэтажном складском помещении. На место происшествия немедленно направили подразделения ГоСЧС, которые подтвердили информацию пожар в складском помещении площадью 2400 кв. м", - говорится в сообщении.

Как отмечается, из-за большой площади горения и отсутствие водоисточников был объявлен повышенный номер вызова. Сложность пожара заключалась в том, что по прибытию все двери были закрыты и спасателям пришлось их открывать своими средствами.

Также вплотную к стене здания, горела, были припаркованы автомобили, поэтому спасатели оттягивали их подальше от огня лебедкой спасательного автомобиля. Ближайшие пожарные гидранты были расположены на расстоянии 300 и 500 метров.

Пожарным удалось локализовать пожар 2:19 и полностью ликвидировать в 03:54. Огнем было уничтожено крышу площадью 1500 кв. м. В результате слаженных действий, спасатели спасли 12 автомобилей и здание от полного уничтожения огнем.

Напомним, в Киеве в общежитии одного из университетов произошел пожар. В результате возгорания повреждены личные вещи, оконная рама, закопчены стены и потолок жилой комнаты.

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