Два человека погибли при падении самолета на дом в США
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. В американском штате Калифорния в результате падения легкомоторного самолета на жилой дом погибли по меньшей мере два человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Fox 5.
Инцидент произошел в городе Сан-Диего.
В самолете находились четыре человека, двое из них после краха выжили и были госпитализированы.
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В момент падения никого из людей в доме не было, но погибла собака, которая находилась в нем.
Сообщается, что после авиакатастрофы дом загорелся.
Напомним, в округе Скохари штата Нью-Йорк потерпел крушение легкомоторный самолет с четырьмя люди на борту . Самолет загорелся после краха в лесистой местности вблизи села Эсперанс.