Два человека погибли при падении самолета на дом в США

Инцидент произошел в городе Сан-Диего.

В самолете находились четыре человека, двое из них после краха выжили и были госпитализированы.

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В момент падения никого из людей в доме не было, но погибла собака, которая находилась в нем.

Сообщается, что после авиакатастрофы дом загорелся.

Напомним, в округе Скохари штата Нью-Йорк потерпел крушение легкомоторный самолет с четырьмя люди на борту . Самолет загорелся после краха в лесистой местности вблизи села Эсперанс.