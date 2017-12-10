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Двоє людей загинуло при падінні літака на будинок у США

Двоє людей загинуло при падінні літака на будинок у США

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. В американському штаті Каліфорнія в результаті падіння легкомоторного літака на житловий будинок загинули щонайменше двоє людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Fox 5.

Інцидент стався в місті Сан-Дієго.

У літаку знаходилися чотири людини, двоє з них після краху вижили і були госпіталізовані.

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У момент падіння нікого з людей в будинку не було, але загинула собака, яка перебувала в ньому.

Повідомляється, що після авіакатастрофи будинок загорівся.

Нагадаємо, в окрузі Скогарі штату Нью-Йорк зазнав аварії легкомоторний літак з чотирма люди на борту. Літак загорівся після краху в лісистій місцевості поблизу села Есперанс.

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