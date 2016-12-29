Два человека погибли в результате крушения военного вертолета в США
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Два человека погибли в среду, когда вертолет ВС Национальной гвардии упал в воду вблизи Бейпорт в американском штате Техасе. Об этом сообщили военные чиновники, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Причины катастрофы вертолета AH-64 Apache за около 40 км к северо-востоку от Хьюстона, неизвестны.
Как отмечается, двое погибших были летчиками из вертолетного батальона с Эллингтон Филда в Хьюстоне.
Катастрофа не повлияла на навигацию на Хьюстонском судоходном канале, который связывает загруженный нефтехимический порт США с Мексиканским заливом, говорится в сообщении ассоциации пилотов Хьюстона.