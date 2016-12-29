Двоє людей загинули внаслідок катастрофи військового вертольота в США
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Двоє людей загинули в середу, коли вертоліт ПС Національної гвардії впав у воду поблизу Бейпорта в американському штаті Техасі. Про це повідомили військові чиновники, передає УНН з посиланням на Reuters.
Причиною катастрофи вертольота AH-64 Apache за близько 40 км на північний схід від Х'юстона, невідомі.
Як зазначається, двоє загиблих були льотчиками з вертольотного батальйону з Еллінгтон Філда в Х'юстоні.
Катастрофа не вплинула на навігацію на Х'юстонському судноплавному каналі, який пов'язує завантажений нафтохімічний порт США з Мексиканською затокою, йдеться в повідомленні асоціації пілотів Х'юстона.