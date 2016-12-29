Двоє людей загинули внаслідок катастрофи військового вертольота в США

Причиною катастрофи вертольота AH-64 Apache за близько 40 км на північний схід від Х'юстона, невідомі.

Як зазначається, двоє загиблих були льотчиками з вертольотного батальйону з Еллінгтон Філда в Х'юстоні.

Катастрофа не вплинула на навігацію на Х'юстонському судноплавному каналі, який пов'язує завантажений нафтохімічний порт США з Мексиканською затокою, йдеться в повідомленні асоціації пілотів Х'юстона.