Два человека погибли во время протеста в Судане
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. По крайней мере двое протестующих в Судане погибли и несколько других были ранены в понедельник, когда суданские военные открыли огонь, чтобы разогнать сидячую забастовку. Об этом со ссылкой на данные союза местных врачей сообщает CNN, передает УНН.
Протестующие собрались возле здания министерства обороны в столице Судана Хартуме, выступая против временного военного совета, который управляет страной после переворота в апреле.
Суданские силы безопасности появились на месте протеста рано утром в понедельник, "убив двух "мирных" демонстрантов и ранив нескольких других "живыми пулями", - цитирует издание сообщение оппозиционного союза врачей CCSD.
По словам союза, некоторые из пострадавших находятся в критическом состоянии.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что армия Судана намерена принять меры против лагеря забастовщиков в центре Хартума, который, по мнению военных, превратился в угрозу правопорядку и безопасности.
Ранее оппозиция в Судане объявила всеобщую забастовку за передачу власти гражданским.