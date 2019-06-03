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Двоє людей загинули під час протесту у Судані

Двоє людей загинули під час протесту у Судані

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 червня. УНН. Щонайменше двоє протестувальників у Судані загинули і кілька інших були поранені у понеділок, коли суданські військові відкрили вогонь, щоб розігнати сидячий страйк. Про це з посиланням на дані союзу місцевих лікарів повідомляє CNN, передає УНН.

Протестувальники зібралися біля будівлі міністерства оборони в столиці Судану Хартумі, виступаючи проти тимчасової військової ради, яка керує країною після перевороту у квітні.

Суданські сили безпеки з'явилися на місці протесту рано вранці в понеділок, "вбивши двох "мирних" демонстрантів і поранивши кількох інших "живими кулями", - цитує видання повідомлення опозиційного союзу лікарів CCSD.

За даними союзу, деякі з постраждалих перебувають у критичному стані.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що армія Судану має намір вжити заходів проти табору страйкарів у центрі Хартума, який, на думку військових, перетворився на загрозу правопорядку і безпеки.

Раніше опозиція в Судані оголосила загальний страйк за передачу влади цивільним.

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