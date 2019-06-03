Двоє людей загинули під час протесту у Судані

КИЇВ. 3 червня. УНН. Щонайменше двоє протестувальників у Судані загинули і кілька інших були поранені у понеділок, коли суданські військові відкрили вогонь, щоб розігнати сидячий страйк. Про це з посиланням на дані союзу місцевих лікарів повідомляє CNN, передає УНН.