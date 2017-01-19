Два человека спаслись во время схода лавины на отель в Италии
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Два человека спаслись от схода лавины на отель "Rigopiano", расположенный в горном массиве Гран-Сассо в Италии, на данный момент они в безопасности, передает УНН со ссылкой на Rai News.
Двое мужчин на момент инцидента находились за пределами отеля и увидели сход лавины.
Один из двух спасенных находится в состоянии гипотермии.
Мужчину доставили на вертолете в аэропорт региона Абруццо, откуда потом его планируется перевести в больницу в Пескаре.
Его жена и двое детей находятся под обломками отеля.
Напомним, тело первой жертвы вытащили из заваленного лавиной отеля "Rigopiano" в Италии.
В МИД Украины отметили, что данных об украинцах в накрытом снежной лавиной отеле в Италии пока нет .