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Двоє людей врятувалися під час сходження лавини на готель в Італії

Двоє людей врятувалися під час сходження лавини на готель в Італії

Київ • УНН

 • 17971 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Двоє людей врятувалися від сходження лавини на готель "Rigopiano", розташованого в гірському масиві Гран-Сассо в Італії, наразі вони у безпеці, передає УНН з посиланням на Rai News.

Двоє чоловіків на момент інциденту перебували поза межами готелю і побачили сходження лавини.

Один з двох врятованих перебуває в стані гіпотермії.

Чоловіка доставили на вертольоті до аеропорту регіону Абруццо, звідки потім його планується перевести в лікарню в Пескарі.

Його дружина і двоє дітей перебувають під уламками готелю.

Нагадаємо, тіло першої жертви витягли із заваленого лавиною готелю "Rigopiano" в Італії.

У МЗС України зазначили, що даних про українців у накритому сніговою лавиною готелі в Італії наразі немає.

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