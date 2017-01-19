Двоє людей врятувалися під час сходження лавини на готель в Італії
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Двоє людей врятувалися від сходження лавини на готель "Rigopiano", розташованого в гірському масиві Гран-Сассо в Італії, наразі вони у безпеці, передає УНН з посиланням на Rai News.
Двоє чоловіків на момент інциденту перебували поза межами готелю і побачили сходження лавини.
Один з двох врятованих перебуває в стані гіпотермії.
Чоловіка доставили на вертольоті до аеропорту регіону Абруццо, звідки потім його планується перевести в лікарню в Пескарі.
Його дружина і двоє дітей перебувають під уламками готелю.
Нагадаємо, тіло першої жертви витягли із заваленого лавиною готелю "Rigopiano" в Італії.
У МЗС України зазначили, що даних про українців у накритому сніговою лавиною готелі в Італії наразі немає.