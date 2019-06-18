Двое иностранцев в Киеве перевозили 25 кг героина

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"Сегодня ночью в ходе проведения специальных мероприятий в Киеве сотрудники Департамента (противодействия наркопреступности - ред.) задержали двоих иностранных граждан, в ходе осмотра авто, в тайниках, было изъято около 25 кг героина. Изъятый героин должен был попасть на наркорынок Евросоюза", - сообщил Аброськин.

Напомним, в Украине ликвидировали канал контрабанды героина из РФ.