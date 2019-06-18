Двоє іноземців у Києві перевозили 25 кг героїну
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Двох іноземців, які в автомобілі заховали 25 кг героїну, призначеного для наркотрафіку до країн ЄС, затримали у Києві. Про це повідомив перший заступник голови Національної поліції України - начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін у Facebook, передає УНН.
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"Сьогодні вночі в ході проведення спеціальних заходів в Києві працівники Департаменту (протидії наркозлочинності - ред.) затримали двоїх іноземних громадян, в ході огляду авто, в схованках, було вилучено біля 25 кг героїну. Вилучений героїн мав потрапити на наркоринок Євросоюзу", - повідомив Аброськін.
Нагадаємо, в Україні ліквідували канал контрабанди героїну з РФ.