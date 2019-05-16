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В Україні ліквідували канал контрабанди героїну з РФ

В Україні ліквідували канал контрабанди героїну з РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 травня. УНН. Правоохоронці викрили та ліквідували діяльність злочинної групи, яка організувала канал контрабанди героїну з РФ в Україну. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДПСУ.

В результаті проведення комплексу оперативно-розшукових заходів та оперативно-слідчих дій затримано трьох основних членів групи - громадян України.

"Співробітниками оперативно-розшукового підрозділу Південного регіонального управління спільно зі слідчим підрозділом СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області викрито та ліквідовано діяльність злочинної групи, яка організувала канал контрабанди героїну з Російської Федерації в Україну та реалізацію наркотиків в Одесі", - йдеться в повідомленні.

У результаті комплексу оперативно-розшукових заходів та оперативно-слідчих дій затримано трьох основних членів групи - громадян України.

Так, 12 травня на кордоні з РФ, у пункті пропуску "Піски" в Харківській області, затримали кур’єра, який з приховуванням від прикордонно-митного контролю перемістив близько 600 грамів героїну з РФ в Україну.

Потім, 15 травня, в Одесі було затримано замовника, який, за даними ДПСУ, є головним організатором контрабанди та реалізації наркотиків, а також реалізатора-розповсюджувача наркотичних засобів.

"Затримання відбулось під час отримання ними чергової поставки від кур’єра через поштову пересилку. При затриманні злочинці були озброєні вогнепальною та холодною зброєю. Під час обшуків у них та їх помешканнях виявлено розфасовані на дози наркотичні засоби – героїн і метадон, а також 3 одиниці вогнепальної зброї", - зазначили у прикордонній службі.

Зараз триває досудове слідство. Також вирішується питання про обрання усім затриманим запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, на Київщині оперативники Нацполіції затримали іноземця зі 100 кг контрабандного героїну. Вартість вилученого за цінами "чорного" ринку становить 220 мільйонів гривень.

Українські Національні Новини

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