В Украине ликвидировали канал контрабанды героина из РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Правоохранители разоблачили и ликвидировали деятельность преступной группы, организовавшей канал контрабанды героина из РФ в Украину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий и оперативно-следственных действий задержаны трое основных членов группы - граждан Украины.
"Сотрудниками оперативно-розыскного подразделения Южного регионального управления совместно со следственным подразделением СБУ под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области разоблачена и ликвидирована деятельность преступной группы, организовавшей канал контрабанды героина из Российской Федерации в Украину и реализацию наркотиков в Одессе", - говорится в сообщении.
В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий и оперативно-следственных действий задержаны трое основных членов группы - граждан Украины.
Так, 12 мая на границе с РФ, в пункте пропуска "Пески" в Харьковской области задержали курьера, который с сокрытием от погранично-таможенного контроля переместил около 600 граммов героина из РФ в Украину.
Затем, 15 мая, в Одессе был задержан заказчик, который, по данным ГПСУ, является главным организатором контрабанды и реализации наркотиков, а также реализатора-распространителя наркотических средств.
"Задержание произошло во время получения ими очередной поставки от курьера через почтовую пересылку. При задержании преступники были вооружены огнестрельным и холодным оружием. Во время обысков у них и их помещениях обнаружено расфасованные на дозы наркотические средства - героин и метадон, а также 3 единицы огнестрельного оружия", - отметили в пограничной службе.
Сейчас продолжается досудебное следствие. Также решается вопрос об избрании всем задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, в Киевской области оперативники Нацполиции задержали иностранца 100 кг контрабандного героина. Стоимость изъятого по ценам "черного" рынка составляет 220 миллионов гривен.